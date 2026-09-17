Lotito: “Non ho fatto nomi agli inquirenti. Minacce? E’ un continuo”

Claudio Lotito è intervenuto in un’intervista concessa ai taccuini del Corriere della Sera per dire la sua sull’indagine volta ad accertare l’ipotesi di reato di manipolazione del mercato nei confronti delle quote della Lazio da lui stesso detenute e per mandare un messaggio ai tifosi.

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Le parole di Lotito nell’intervista sull’indagine sulla manipolazione del mercato

“Io non ho mai fatto nomi e cognomi agli inquirenti. Bisignani, Masi, Maiolini? Io ho presentato denunce contro ignoti, quei nomi sono venuti tuor dalle indagini. E se poi, come ho letto, questi signori vorranno adire le vie legali sono liberissimi di farlo”.

Su una sua eventuale rivincita

«Macché, io al cinema non ci vado mai. E non ci sono rivincite da prendere e nessun regolamento di conti con nessuno, io vorrei solo continuare a fare bene il mio lavoro. Minacce? E’ stato un continuo, di giorno e di notte, anche a Natale, a Capodanno, alla Befana, la mia scorta lo sa bene perché tante volte sono stati loro ad ascoltare le chiamate”.

Sulle parole di Cragnotti

«Le parole di Sergio Cragnotti, il presidente del secondo scudetto, sabato sera allo stadio Olimpico durante Lazio-Milan mi hanno fatto piacere. Eravamo seduti quasi vicini e mi ha fatto i complimenti per la squadra allenata da Rino Gattuso».

Sulle scuse ai tifosi

“Io chiedo scusa per una cosa di cui mi sento responsabile, per degli errori commessi, per esempio alcune scelte tecniche passate. Ai tifosi scrissi una lettera aperta e può accadere che alcune mie dichiarazioni siano state interpretate in modo diverso. Continuerò a lavorare anche per migliorare questo aspetto. Ma sappiano tutti che ogni scelta che compio è sempre orientata esclusivamente al bene della Lazio”.

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