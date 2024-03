Lotito: "Intorno alle mie parole escalation mediatica"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO INTERVISTA LAZIO- Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un'intervista sulla situazione che si è creata al club dopo la giornata numero ventotto della Serie A 2024. Ecco le parole del patron biancoceleste, su gentile concessione dell'ufficio stampa del club.

Le parole di Lotito nell' intervista che parla di Lazio

“Comprendo che l’escalation mediatica, concernente le attività della procura di Perugia, abbia innescato una caccia allo scoop. Sono tuttavia completamente estraneo alle dichiarazioni che mi verrebbero attribuite su tutti i mezzi di comunicazione, anche per bocca dell’avvocato Gianmichele Gentile, essendo io tra l’altro all’estero per sostenere come mio dovere la Lazio in corsa per la qualificazione in Champions League. Pertanto diffido chiunque a diffondere con ogni mezzo dichiarazioni delle quali non sia stata da me preventivamente confermata la paternità”.