Lotito: “Questi pensavano di prendere la vacca per le zinne e hanno preso il toro per le pa**e”

Il presidente Lotito, nel corso di una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche la cessione del club, mai paventata; il patron, poi, ha utilizzato un’espressione molto colorita.

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Le parole di Lotito nell’intervista sulla Lazio e la cessione del club

“Io non ho mai ricevuto offerte, ma una cosa è certa: ho dovuto fare delle denunce, delle segnalazioni alla Consob, dicendo che non ho mai ricevuto offerte. Nella vita io son combattente, mai reduce. Sono contro i soprusi. Questi pensavano di prendere la vacca per le zinne e hanno preso il toro per le palle”.

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