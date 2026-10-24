Lotito: “Ho fatto molto per il Molise, il polverone è ridicolo”

L’audio della deposizione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, risalente allo scorso giugno e nel quale si sente candidamente il dirigente dire “Non sapevo neanche che esistesse il Molise”, ha imbarazzato il patron della Lazio, che intervistato dal Quotidiano del Molise ha difeso il suo operato nella regione.

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L’intervista di Lotito dove difende il suo operato nella regione Molise

“Io faccio tante cose nell’interesse dei cittadini, perché chiaramente ognuno di noi ha le proprie capacità e le proprie possibilità. Non è che io riesca a incidere soltanto perché sono senatore della Repubblica, anzi, direi che questo è forse l’aspetto residuale. Ho fatto tremila cose, il polverone è ridicolo”.

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