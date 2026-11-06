INTERVISTE
Lotito scaramantico sulla Lazio di Gattuso: “Scudetto? Non parliamo di queste cose”
Il presidente della Lazio Claudio Lotito presente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ha risposto alla brevissima intervista della pagina ‘The Journalai’, nella quale gli chiedevano se credesse nello scudetto.
Leggi anche: Brocchi: “Gattuso ha liberato Zaccagni e Nuno Tavares, ingabbiati dalle richieste di Sarri”
L’intervista di Lotito sullo scudetto per la Lazio di Gattuso
Interpellato in un video social sulla cavalcata della Lazio guidata da Gattuso e sul primato in classifica, Lotito ha preferito mantenere la linea della massima prudenza:
“Ci puntiamo a questo scudetto presidente? No no, non parliamo di queste cose.”
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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