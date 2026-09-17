Lotito: “Penso solo al bene della Lazio. Scuse ai tifosi? Solo per una cosa!”

Il presidente Lotito ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e, tra i vari argomenti toccati, c’è stato anche quello relativo a eventuali scuse da fare ai tifosi: ecco cosa ha detto.

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Le parole di Lotito sulle scuse ai tifosi nell’intervista sulla Lazio

“Io chiedo scusa per una cosa di cui mi sento responsabile, per degli errori commessi, per esempio alcune scelte tecniche passate. Ai tifosi scrissi una lettera aperta e può accadere che alcune mie dichiarazioni siano state interpretate in modo diverso. Continuerò a lavorare anche per migliorare questo aspetto. Ma sappiano tutti che ogni scelta che compio è sempre orientata esclusivamente al bene della Lazio“.

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