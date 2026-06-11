Lotito: “Quello che ho fatto io per il calcio non l’ha fatto nessuno nella storia”

Il presidente Claudio Lotito ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alla presunta vendita della Lazio all’agenzia Dire che lo ha intercettato a Palazzo Madama: ecco le parole del patron nell’intervista.

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La risposta di Lotito nell’intervista sulla vendita della Lazio

“La Lazio non è in vendita. Io dormo tre ore a notte. Ho scritto questa lettera di notte e l’ho mandata, poi non mi son messo a guardare. Se avessi voluto aprire il dibattito l’avrei fatto con chi l’ha creato strumentalmente…”.

“Se ho paura dello stadio vuoto nella prossima stagione? No, perché io non faccio le cose in termini materiali. Per me la Lazio è un’emozione e io voglio costruire emozioni. Non vogliono venire allo stadio? È legittimo. Io lavoro con responsabilità, senza interessi materiali. Pure io voglio sognare, ma io voglio sognare anche per il futuro, non solo per il presente. Io ho fatto una lettera aperta per riportare le cose come stanno, senza enfatizzare quello che ho fatto e quello che ho fatto io per il calcio non l’ha fatto nessuno nella storia. La Salernitana l’ho presa in eccellenza e l’ho portata in serie A. La Reggina? Non è vero, sono solo chiacchiere…”.

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