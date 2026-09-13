Lucchesi: “Contento per Gattuso. Ha fatto un grande inizio di campionato”

Fabrizio Lucchesi ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW e tra gli argomenti toccati ha parlato anche del grande avvio di campionato della Lazio con Gattuso alla guida.

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Le parole di Lucchesi su Gattuso

“Gattuso? L’ambiente Lazio è in fibrillazione. Sono contento per lui perché fin qui ha fatto un grande inizio di campionato.”

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