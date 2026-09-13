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INTERVISTE

Lucchesi: “Contento per Gattuso. Ha fatto un grande inizio di campionato”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso all'Olimpico durante Lazio-Milan Lazionews.eu

Fabrizio Lucchesi ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW e tra gli argomenti toccati ha parlato anche del grande avvio di campionato della Lazio con Gattuso alla guida.

Leggi Anche: Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano punta la trasferta di Venezia

Le parole di Lucchesi su Gattuso

“Gattuso? L’ambiente Lazio è in fibrillazione. Sono contento per lui perché fin qui ha fatto un grande inizio di campionato.”

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2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Sassuolo 4 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
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14 Lecce 3 3
15 Fiorentina 3 4
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17 Parma 1 3
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