Luis Alberto: “Sono arrivato alla Lazio per caso, ma ho subito trovato l’intesa con Immobile”

Luis Alberto è stato intervistato da abc.es, un portale spagnolo, ed è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia della Lazio, ricordando com’è nato il suo trasferimento e la grande intesa trovata in attacco con Ciro Immobile.

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L’intervista di Luis Alberto sulla sua carriera alla Lazio

“Sono arrivato alla Lazio l’ultimo giorno di mercato, quasi inaspettatamente. Avevo disputato una buona stagione al Deportivo La Coruña ed ero pronto a restare al Liverpool per l’ultimo anno di contratto. Avevo persino raggiunto un accordo verbale con un altro club per tornare nella Liga l’anno successivo, ma poi è spuntata quell’opportunità all’ultimo minuto”.

“Ci sono andato senza pensarci troppo e all’inizio ho faticato parecchio. Non mi godevo la quotidianità; andavo agli allenamenti sentendomi completamente distaccato. Avevo bisogno di aiuto per ritrovare la mentalità giusta per il calcio, altrimenti avrei smesso. Ho iniziato a lavorarci e, nel giro di pochi giorni, tutto è cambiato. E poi sai come è andata: anno dopo anno, giocando ogni partita, divertendomi e competendo ai massimi livelli”.

Luis Alberto su Ciro Immobile

“Con Immobile ho trovato subito l’intesa, proprio come è successo con quasi tutti gli attaccanti con cui ho giocato in carriera. Attacca lo spazio e ama segnare. Ognuno poi ha i propri punti forti, e il mio era fare assist. È una cosa che amo fare. Lui sapeva che, se avesse fatto un movimento, la palla gli sarebbe arrivata. Ciro è una leggenda alla Lazio e lo sarà sempre. Ha vinto la Scarpa d’Oro, e lo ha fatto in un’annata in cui competeva con campioni del calibro di Messi e Cristiano Ronaldo. Non è un’impresa da poco”.

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