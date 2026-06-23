Luis Alberto: “Tornare alla Lazio? Magari, ma è difficile se continua ad esserci una persona”

L’ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn all’interno di un collegamento nel quale tra i temi toccati ha parlato del percorso della Spagna ai Mondiali 2026 e del momento biancoceleste.

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Le parole di Luis Alberto sulla Spagna e sulla Lazio

Sulla Lazio

“Tornare alla Lazio? Magari (ride, ndr.). Sappiamo che è difficile se lì continua a esserci una persona (ride, ndr.). La protesta dei tifosi? Lo dicevo anche prima, sapevo quello che succedeva dentro la Lazio e nelle interviste che ho fatto ho sempre detto quello che pensavo. Ora dopo due anni tutti mi dicono che stavo dicendo la verità. Sarri? Mi manca tanto, ho imaparato tantissimo da lui come da Inzaghi. Adesso che inizio anche a fare il corso da allenatore ho la fortuna di aver imparato tanto da loro due”.

Sulla Spagna

“La Spagna? Vincere è difficilissimo. Poi in questo Mondiale lo è ancora di più, visto che è il più lungo. Io comunque ho fiducia nella Spagna, ha giocatori di alto livello e un gruppo forte, che sta da tanto tempo insieme. Poi ha uno dei migliori giocatori del mondo (Yamal, ndr.) e il miglior centrocampo in assoluto. Non sarà semplice arrivare fino in fondo, vedo la Francia favorita e anche l’Argentina che potrà fare un grande percorso. Vediamo, partita dopo partita”.

Sulla sua carriera in Nazionale

“Non ci penso mai, quando potevo essere convocato c’erano tanti altri giocatori forti. Era difficilissimo essere chiamato, per me è stata una grande soddisfazione anche solo essere stato preso in considerazione due volte. Aver fatto parte di una squadra con gente come Iniesta e David Silva rimarrà sempre con me. Davanti a me c’erano Fabian Ruiz, Busquets, Thiago Alcantara… erano giocatori fortissimi, il top che c’era in quel momento. Poi è l’allenatore che deve scegliere”.

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