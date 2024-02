Luis Alberto: "Nell'esultanza c'era tanto, ma meglio non dire cosa"

Tempo di lettura: 2 minuti

FIORENTINA LAZIO LUIS ALBERTO - La Lazio perde 2-1 contro la Fiorentina al Franchi. Nel post partita Luis Alberto ha analizzato il ko subito in rimonta dai biancocelesti.

Fiorentina - Lazio, le parole di Luis Alberto nel post partita

Queste le dichiarazioni di Luis Alberto a Dazn al termine di Fiorentina - Lazio 2-1: "Nonostante il vantaggio abbiamo giocato allo stesso mmodo nel secondo tempo. Abbiamo buttato un vantaggio, peccato perché era importante".

L'esultanza

"Nell’esultanza c’erano tanto cose ma meglio non dirle, stiamo zitti e continuiamo a lavorare che oggi non sono contento per la sconfitta".

Sul momento della Lazio

"Quest’anno c’è ancora più pressione dalla Champions. Ci mancano giocatori e stanno giocando sempre gli stessi ogni tre giorni ma oggi potevamo a fare meglio. È difficile da spiegare perché sembrava stessimo facendo un passo in avanti nelle ultime tre partite".

Sulla Champions

"Contro il Bayern sarà difficile ma bisogna pensare a giocare la partita fondamentale contro il Milan. Faremo di tutto per passare. Ma bisogna pensare prima alla Serie A perché è da qui che si va in Champions League".

Le parole di Luis Alberto a Sky

"Era una partita sfortunata, il primo tempo non meritavamo di stare 0-1 ma è andata così. Nel secondo non abbiamo approfittato del contropiedi e abbiamo preso gol noi da soli praticamente."

Su cosa stia mancando

"La Lazio non deve perdere tante partite, oggi era importantissima per la classifica e non abbiamo saputo vincerla. Nel calcio se sbagli troppo paghi e noi abbiamo sbagliato e pagato. Pensiamo alla prossima partita."

Sulla mancanza di reazione

"Dobbiamo migliorare tanto, ancora mancano tredici partite e non dobbiamo mollare sennò sarà dura in questi mesi. Dobbiamo allenarci ed essere più squadra, parlare meno ed allenarci di più."

Sul Bayern Monaco

"Dobbiamo pensare venerdì al Milan perché sennò arrivi al Bayern con la testa piena di sfiducia e sarà tosta. Ora pensiamo solo a venerdì e recuperare giocatori che siamo in sofferenza sia per attaccanti che centrocampo. La nostra gente non merita un momento così."

Sui punti persi in situazioni di vantaggio

"La responsabilità deve essere di tutti, in questo anno le partite che abbiamo fatto abbiamo sofferto ma eravamo lì. Come col Bayern Monaco e le altre in casa, la squadra stava dando un segnale forte e di squadra. Oggi avevamo l'occasione di guadagnare punti in classifica. Ogni volta c'è la sensazione che si possa fare il passo avanti e invece è un passo indietro."