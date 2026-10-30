INTERVISTE
Luis Alberto: “Seguo la Lazio, scudetto? Ne riparliamo a febbraio”
Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato dell’avvio esaltante della squadra di Gattuso e della possibilità di vincere lo scudetto.
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Le parole di Luis Alberto sul possibile scudetto della Lazio di Gattuso.
“Seguo ancora tutte le gare della Lazio, allenamenti o partite permettendo, ma quando torno a casa apro Instagram e vedo le azioni, i gol, le giocate. Contro il Sassuolo ho pensato ‘wow, ma come giocano questi ragazzi? Devono pensare partita dopo partita. Non devono farsi condizionare dalla classifica e da ciò che si dice… Scudetto? Ora è giusto non parlarne, ma se tra gennaio e febbraio saranno ancora lassù, sarà un’altra storia” .
Luis Alberto sul paragone con la sua Lazio.
“Difficile dirlo, ma ha la nostra spensieratezza. L’ho sempre detto e sempre lo dirò: senza il Covid per me avremmo potuto vincere lo scudetto. O comunque ce la saremmo giocata fino alla fine”.
Luis Alberto su dove avrebbe potuto giocare nella Lazio di Gattuso.
“Ora come ora è impossibile togliere Frattesi e Taylor, e lo stesso vale per Belahyane. Giocano a memoria e si completano. Il primo si inserisce come nessuno in A, il secondo è una bella scoperta. È chiaro che mi divertirei, ma ci sono loro”.
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