Luis Alberto: “Seguo la Lazio, scudetto? Ne riparliamo a febbraio”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato dell’avvio esaltante della squadra di Gattuso e della possibilità di vincere lo scudetto.

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Le parole di Luis Alberto sul possibile scudetto della Lazio di Gattuso.

“Seguo ancora tutte le gare della Lazio, alle­na­menti o par­tite per­met­tendo, ma quando torno a casa apro Insta­gram e vedo le azioni, i gol, le gio­cate. Con­tro il Sas­suolo ho pen­sato ‘wow, ma come gio­cano que­sti ragazzi? Devono pen­sare par­tita dopo par­tita. Non devono farsi con­di­zionare dalla clas­si­fica e da ciò che si dice… Scudetto? Ora è giu­sto non par­larne, ma se tra gen­naio e feb­braio saranno ancora lassù, sarà un’altra sto­ria” .

Luis Alberto sul paragone con la sua Lazio.

“Dif­fi­cile dirlo, ma ha la nostra spen­sie­ra­tezza. L’ho sem­pre detto e sem­pre lo dirò: senza il Covid per me avremmo potuto vincere lo scudetto. O comun­que ce la saremmo gio­cata fino alla fine”.

Luis Alberto su dove avrebbe potuto giocare nella Lazio di Gattuso.

“Ora come ora è impos­si­bile togliere Frat­tesi e Tay­lor, e lo stesso vale per Belahyane. Gio­cano a memo­ria e si com­ple­tano. Il primo si inse­ri­sce come nes­suno in A, il secondo è una bella sco­perta. È chiaro che mi diver­ti­rei, ma ci sono loro”.

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