Maccarone: “Sarri? Grande colpo della Lazio”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA MACCARONE – In casa Lazio c’è grande curiosità per vedere e sapere tutto di un tecnico importante come Maurizio Sarri. Chi lo conosce bene è sicuramente Massimo Maccarone. L’ex attaccante, in un’intervista rilasciata al sito Tuttomercatoweb, ha definito la scelta biancoceleste come ‘un grandissimo colpo’.

Sarri alla Lazio, le parole di Maccarone

“Sarri? La Lazio ha fatto un grandissimo colpo prendendolo. Per vedere la sua squadra ideale dipenderà dai giocatori, se lo seguiranno subito ed entreranno nel suo metodo”.

Sull’Italia

“Finora l’Italia è andata bene e ha giocato in serenità, consapevole della sua forza. Ora arriva il momento difficile con le partite secche ma possiamo far bene. Verratti e il centrocampo? C’è tanta qualità in quel reparto. E’ dura ma bello poter scegliere”.