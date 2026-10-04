INTERVISTE
Maestrelli: “Conosco Gattuso dal 1996, non è solo ‘ringhio’. E’ carico, vuole vincere”
Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Massimo Maestrelli; il figlio dell’allenatore della Lazio vincitore dello Scudetto nel 1974 ha raccontato del suo incontro con Gattuso, una vecchia conoscenza degli anni ’90.
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Le parole di Maestrelli nell’intervista su Gattuso
“Gattuso lo conosco dal 1996, lui giocava nella primavera del Perugia e lo conoscemmo perché seguivamo Materazzi. Dopo le partite venivano a casa nostra a mangiare, Marco Materazzi era laziale sfegatato, una sera volevano andare a vedere il derby Materazzi e Gattuso e gli avevamo dato le nostre tessere, quindi Gattuso ieri la prima cosa che mi ha detto è questa. Questa è una cosa bellissima, come se ci fosse un disegno, Gattuso è una sfumatura bellissima, per ora siamo primi in classifica e ci godiamo il mister.
Nel mio messaggio social ho scritto che il mister non è solo ringhio, poi nel calcio sono i calciatori a dover fare la differenza ma Gattuso l’ho visto bene e molto carico. Sarri era veramente un uomo di campo, privilegiava la tecnica e non il rapporto personale con i giocatori, Gattuso lavora tanto con la testa dei giocatori, parla con tutti e cerca di capire i loro problemi, privilegia l’aspetto personale. Baroni era una via di mezzo tra i due. Pur capendo le motivazioni del pubblico e ritenendo sacrosanta e libera ogni decisione, Gattuso me lo ha ripetuto tante volte che anche per lui uno stadio senza gente rattrista tanto i giocatori”.
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