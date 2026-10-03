INTERVISTE
Maestrelli: “Materazzi voleva trasmettere a Gattuso la passione per la Lazio”
L’incontro tra Gennaro Gattuso, l’allenatore di oggi, e Massimo Maestrelli, figlio del tecnico dello scudetto del ’74, avvenuto a Formello, porta con sé un significato particolare: i due si sono ritrovati dopo trent’anni e hanno riavvolto il nastro, fino a un derby del 1996, quando l’allenatore biancoceleste e Marco Materazzi erano insieme in tribuna all’Olimpico; Maestrelli ha raccontato un simpatico aneddoto sui due calciatori in un’intervista con Repubblica.
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L’intervista a Maestrelli su Gattuso e Materazzi
“All’epoca Rino e Marco giocavano nel Perugia, ed erano insieme anche durante il servizio di leva a Roma, nella Compagnia atleti. Erano pure nella stessa squadra di calcetto! Quando andavamo a vedere le partite, era uno spettacolo di ferocia agonistica. E un paio di volte sono venuti a cena da noi”.
“Materazzi, che era un grande tifoso biancoceleste, cercava di trasmettere la sua passione all’amico più giovane, milanista. Incredibile che adesso Rino alleni proprio la Lazio, era destino”.
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