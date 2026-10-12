Maestrelli: “Gattuso è maniacale, crea un rapporto unico”

Massimo Maestrelli, figlio dell’indimenticato Tommaso, lancia il paragone fra la Lazio di Gattuso e quella di suo padre, vincitrice del primo storico scudetto: ecco le sue parole in un’intervista pubblicata oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

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Le parole di Maestrelli nell’intervista sul paragone fra la Lazio di Gattuso e quella dello scudetto

“Con Gattuso abbiamo parlato a lungo. Ho trovato una persona straordinaria, innamorata del suo lavoro. E, dialogando con lui, ho trovato un punto di contatto importante con l’esperienza di mio padre. La cura quasi maniacale che Rino, come babbo, dedica al rapporto con ciascuno dei giocatori. È una premura che richiede tempo e pazienza, ma crea un legame unico e indissolubile con tutta la squadra”.

Sullo stile di gioco portato da Gattuso

«È stato una piacevole sorpresa. Tutti pensano a lui come un allenatore che sa infondere tenacia e determinazione ai giocatori. Oltre a queste caratteristiche la sua Lazio però ha anche un gioco molto bello e moderno. Questa Lazio è molto ‘alta’, con terzini che fanno le ali, anche la Lazio del 1974 aveva queste attitudini. E poi c’è anche la qualità della rosa. Non voglio fare paragoni con la Lazio di mio padre, ma dico che questa Lazio ha molti giocatori di talento”.

Sugli obiettivi stagionali

“Sono d’accordo con Gattuso nel dire che è meglio non porsi obiettivi, ma fare un passo alla volta. Penso che solo tra novembre e dicembre avremo un’idea chiara sulle reali possibilità di questa squadra. Certo, se continua ad esprimersi come ha fatto in queste prime sei giornate, può sicuramente ambire a un piazzamento in zona Europa”.

Sull’Olimpico semi-vuoto

“È un vero peccato, perché questa squadra, con l’apporto di tutta la tifoseria, potrebbe prendere il volo. Non entro nel merito della contestazione, dico solo che a volte basterebbe poco per venirsi incontro. E aggiungo che, come dice spesso Gat-tuso, il calcio senza tifosi non è calcio. Sarebbe bello se la situazione potesse risolversi”.

Sul Flaminio

“Sarebbe fantastico. Innanzitutto per la città di Roma sarebbe fondamentale recuperare un impianto del genere che è in stato di abbandono. E sarebbe bello che ci tornasse a giocare la Lazio. E sarebbe poi meraviglioso se portasse il nome di mio padre”.

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