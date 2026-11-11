Maffei: “Non voglio dare limiti alla Lazio ma non la paragonerei al Leicester”

Il giornalista Fabrizio Maffei ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando del cammino della Lazio e della corsa allo scudetto.

Leggi anche: Belahyane: “Tornare in Nazionale è bellissimo, penso di poter essere un valore aggiunto”

L’intervista di Maffei sul cammino della Lazio e la corsa scudetto

Sul cammino di Gattuso e della squadra

“A quaranta punti la Lazio fa festa, perché tutti ad inizio anno pensavamo che avrebbe faticato. Nulla faceva presagire una situazione di questo tipo”.

Su Napoli Lazio

“A Napoli il primo tempo è stato dominato, mentre nel secondo tempo gli Azzurri disperati hanno reagito. Andare a giocare in trasferta contro una squadra che in campo aveva fior di giocatori non era scontato, soprattutto considerando che fra i titolari mancava solo Di Lorenzo”.

Sul futuro della Lazio

“La domanda è se la Lazio riuscirà a tamponare eventuali assenze. Se Tavares non recupera in fretta è un problema, o se dovesse venire a mancarci Frattesi bisognerebbe tamponare. Ai biancocelesti non pongo limiti, ma per caratura non farei paragoni con il Leicester”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP