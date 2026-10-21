Magliaro: “Intesa per uno stadio da 47mila posti, la Soprintendenza ha l’ultima parola”

Il giornalista de Il Messaggero, Fernando Magliaro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, per parlare della situazione dello stadio Flaminio.

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L’intervista di Magliaro sul Flaminio

Sul Flaminio

“La soprintendenza ha l’ultima parola su tutto. Quando su un bene vincolato, il Flaminio, ti indica l’altezza e la capienza massima che può avere lo stadio, la Lazio non può non tenerne conto. L’importanza delle prescrizione emanata ha portato la Lazio ha seguire un iter quasi ad personsam. Il club ora deve portare un progetto aggiornato per avere un via libera di massima per evitare che nello step successivo non ci si faccia male. Da mesi c’è un confronto per trovare una quadra che deve essere economicamente sostenibile. Difficile considerare, ad oggi, un investimento che potrebbe essere più elevato del mezzo miliardo di euro, scendendo oltre un certo limite di posti. Il paletto da rispettare è l’altezza dell’Auditorium di Renzo Piano”.

Sui problemi del progetto

“Non si tratta solo di un problema di altezza e basta. Si parla di una nuova versione del Flaminio e del progetto. La soprintendenza sta aspettando i pezzi di carta ufficiali, ma si è trovata una sorta d’intesa di massima sull’altezza. Questo comporta una diminuzione di circa 3mila posti, per un’intesa di massima di circa 47mila posti. Quando la Lazio consegnerà in Campidoglio la versione 2.0 del progetto, sapremo bene se la Soprintendenza accetterà o porrà nuove prescrizioni. Poi ci sono anche altri nodi sa sciogliere, come quello della mobilità”.

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