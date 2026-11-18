Il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha parlato a margine dell’evento di Rcs Sport Industry Talk a Milano in merito alle prossime elezioni per la presidenza.

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Le parole del commissario della FIGC Malagò in merito alle prossime elezioni per la presidenza.

“Il gesto di Galliani? Certo che l’ho apprezzato, devo anche essere onesto, con molta franchezza, all’inizio di questa partita c’era una vicenda che riguardava il tesseramento, con Giancarlo Abete c’è stato un reciproco rispetto sul non fare nulla e confrontarci semplicemente alle urne, sarebbe stato bene evitare di farlo del tutto, ma una volta fatto certo che lo apprezzo.

Non sta a me quanto le componenti abbiano parlato, l’aspetto curioso che tutti avete notato – la mia non è una polemica -, nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea, questo fa riflettere, a prescindere dalle persone di cui ho massimo rispetto. Questo fa capire che il mondo del calcio ha al suo interno delle dinamiche, qualcuno può definirle conflittualità, che sicuramente non hanno fatto bene al calcio”.

Malagò sulla Nazionale.

“La Nazionale? La sconfitta con il Belgio è stata chiara, non c’è dubbio, abbiamo perso nel risultato e sotto il profilo del gioco. Fa parte del percorso, ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati. Abbiamo chiuso un girone che sulla carta era tabù, abbiamo vinto con la Francia e due con la Turchia”.

Il percorso è positivo ma non netto, abbiamo conquistato l’obiettivo minimo, da qui si deve continuare, non si deve ripartire. Molti giovani si sono affacciati all’esordio, ci mette in condizione di guardare le cose con ottimismo”.

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