Malagò: “Gattuso? Fargli i complimenti è poco”

In un’intervista concessa ai cronisti presenti a margine del premio Scopigno, l’attuale commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha commentato l’incredibile impatto che la mano di Gattuso sta avendo sul gioco della Lazio e l’operato degli arbitri nel nuovo corso capitanato dal nuovo designatore Daniele Orsato: ecco le sue parole.

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Le parole di Malagò nell’intervista su Gattuso e gli arbitri

“Gattuso? Dire complimenti è dire poco. Si sta levando belle soddisfazioni per quella che è stata una parentesi non felice della non qualificazione dell’Italia. Partiamo da Mancini, arrivando a Baldini e Soncin: stanno facendo tutti bene, considerando il materiale a disposizione”.

Sul nuovo corso degli arbitri

“Mi sembra che ci sia un giudizio unanime: si gioca di più, con intensità, senza perdite di tempo. leri ho visto diverse partite in cui anche qualche stratagemma sul fallo laterale porta all’inversione. Mi sembra un eccellente pacchetto di norme che piacciono molto al pubblico. Giocando di più credo che ci si alleni di più, mi sembra che gli arbitraggi internazionali siano quelli a cui si fa più riferimento in Italia. La Premier League per tanti motivi è irraggiungibile, poi abbiamo Spagna, Germania e Italia: dobbiamo essere sul podio, è poco ma sicuro”.

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