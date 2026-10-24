INTERVISTE
Malagò: “Immobile è il miglior centravanti italiano degli ultimi anni”
In una intervista rilasciata ai taccuini de Il Messaggero, il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha spiegato il motivo per cui ha deciso di inserire in Nazionale Ciro Immobile e Beppe Signori, due simboli della Lazio, per renderli parte dello staff di una Nazionale chiamata a tornare ai livelli che storicamente le competono.
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L’intervista a Malagò sul nuovo ruolo di Ciro Immobile in Nazionale
“La scelta di mettere in Nazionale due simboli laziali, come Signori e Immobile, si deve a quello che rappresentano per il calcio italiano. Ho chiamato Immobile appena ha smesso di giocare: lo considero il più grande attaccante italiano degli ultimi anni. Signori ha attraversato un calvario doloroso e ingiusto. Tutte le grandi bandiere sono un patrimonio del nostro calcio ed è giusto continuare a contare su di loro”.
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