Malagò: “Sarà record di incassi. Sono emozionato”

In vista di Italia Belgio di stasera, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, l’Olimpico si preannuncia colmo a metà: ciononostante il presidente della FIGC Giovanni Malagò si dice soddisfatto dell’incasso da record, nonostante la bassa affluenza, e emozionato per la prima partita del suo corso, nell’intervista concessa a margine dell’evento “Il calcio torna in piazza”.

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Le parole di Malagò nell’intervista su Italia Belgio

“La prima volta uno è sempre emozionato, poi a Roma e con tutta questa attesa e queste aspettative. Se me la sto godendo? Non è un termine che rende l’idea nonostante ci siano anche situazioni che con lo sport hanno molto poco a che fare. Ma ho già dichiarato ciò che penso e parliamo solo di calcio”.

Su Abodi, Buonfiglio e Galliani

“Da parte mia credo che la situazione sia stata esternata. Che vuol dire avere un chiarimento durante una partita? Parleremo solo di calcio, mi stupirei del contrario. Un messaggio? non mi sento di doverlo mandare: è tutto molto chiaro. lo penso che oltre agli addetti ai lavori ci sia anche un grande movimento di sostegno da parte dell’opinione pubblica e dal mondo dei media. Galliani? Non l’ho mai sentito. I consigli sono sempre ben accetti, con lui ho un ottimo rapporto, ma non l’ho mai sentito”.

Su Mancini

“Ci ho parlato ieri prima della conferenza, l’ho visto due gironi fa a Coverciano. L’ambiente lo conosce bene, così come il mondo del calcio. Poi la palla è rotonda, lo sappiamo”.

Sull’affluenza all’Olimpico

“Considerando da dove partiamo e quali sono stati i risultati finali mi sembra un ottimo risultato invece. Ieri mi è stato detto che è stato fatto un record di incassi e quasi record di presenze, non lo vedo come un problema ma anzi come una cosa positiva”.

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