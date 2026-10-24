INTERVISTE
Malagò: “Multiproprietà? Lotito campione di escamotage, ma direzione diversa da quella che auspica”
Il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Messaggero, nella quale tra gli argomenti trattati si è soffermato anche sulla classifica della Lazio e sulla doppia presidenza di Claudio Lotito che vorrebbe mantenere il controllo sulla Reggina oltre che sul club capitolino.
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Le parole di Malagò sulla Lazio e Lotito
Sulla Serie A
“È un campionato avvincente, ricco di sorprese. Complimenti alla Lazio. L’Inter, sulla carta, resta la squadra più forte”.
Il concetto di multiproprietà
“Per quanto riguarda le multiproprietà, sembra esserci un consenso significativo verso il mantenimento delle regole attuali. Lotito? Claudio è un campione nel trovare escamotage, anche nelle situazioni più complesse. Tuttavia, gli orientamenti sembrano andare in una direzione diversa da quella da lui auspicata”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|7
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|10
|7
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Sassuolo
|8
|7
|14
|Monza
|7
|8
|15
|Bologna
|5
|7
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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