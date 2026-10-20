INTERVISTE
Malagò: “Signori? Un grande attaccante, importante per la crescita dei giovani”
Il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha dato il suo benvenuto all’interno della Nazionale a Giuseppe Signori, nominato capo delegazione dell’Italia U20: le sue parole, in un’intervista pubblicata sui canali ufficiali della FIGC.
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Le parole di Malagò nell’intervista sulla nomina di Signori come capo delegazione dell’Italia U20
“Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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