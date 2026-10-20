Malagò: “Signori? Un grande attaccante, importante per la crescita dei giovani”

Il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha dato il suo benvenuto all’interno della Nazionale a Giuseppe Signori, nominato capo delegazione dell’Italia U20: le sue parole, in un’intervista pubblicata sui canali ufficiali della FIGC.

LEGGI ANCHE: Mauro: “Floriani un fenomeno, mi ha impressionato”

Le parole di Malagò nell’intervista sulla nomina di Signori come capo delegazione dell’Italia U20

“Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM



TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP