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Maldini: “Ho fatto una cavolata, è giusto che io paghi”

Published

48 minuti ago

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Maldini intervista incidente

In un’intervista ai microfoni di Sky Sport, Daniel Maldini è tornato a parlare dell’incidente che l’ha visto coinvolto dopo la trasferta di Bergamo con il suo Cagliari e ha parzialmente macchiato il suo incredibile inizio di stagione con i sardi; l’ex calciatore della Lazio ci ha tenuto a ribadire l’assenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Daniel Maldini nell’intervista sull’incidente in auto

“Sì, aggiungo che ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto. Però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto. Adesso si saprà la verità, e la verità si sa. L’importante è che tutto questo sia passato e che la mia famiglia sia stata al mio fianco. Siamo andati avanti, ed è questa la cosa più importante”.

Sulla cattiveria ricevuta via social

“Sì, tanta. Però credo sia normale. Come ho detto prima, il giudizio degli altri è abbastanza irrilevante. La cattiveria arriva, ma poi se ne va. Questa è la cosa importante”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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