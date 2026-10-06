INTERVISTE
Maldini: “Si è visto il lavoro che stiamo facendo”
L’ex calciatore della Lazio, Daniel Maldini, ha commentato il nuovo ciclo dell’Italia al termine della vittoria contro la Turchia nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di SportMediaset: ecco le sue parole.
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Le parole di Maldini nell’intervista al termine di Italia Turchia
“Siamo partiti un po’ così contro il Belgio ma era normale all’inizio di un ciclo. Dovevamo assettare bene quello che ci chiede il mister, ci abbiamo lavorato e ora siamo molto contenti, perché il lavoro si è visto”.
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