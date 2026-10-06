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INTERVISTE

Maldini: “Si è visto il lavoro che stiamo facendo”

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1 ora ago

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Maldini intervista Italia Turchia

L’ex calciatore della Lazio, Daniel Maldini, ha commentato il nuovo ciclo dell’Italia al termine della vittoria contro la Turchia nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di SportMediaset: ecco le sue parole.

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Le parole di Maldini nell’intervista al termine di Italia Turchia

“Siamo partiti un po’ così contro il Belgio ma era normale all’inizio di un ciclo. Dovevamo assettare bene quello che ci chiede il mister, ci abbiamo lavorato e ora siamo molto contenti, perché il lavoro si è visto”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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