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INTERVISTE

Malesani: “Gattuso merita di stare lassù”

Published

2 ore ago

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Malesani intervista Lazio

Alberto Malesani, allenatore di calcio con trascorsi in Serie A, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi argomenti, tra cui anche la situazione della Lazio.

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L’intervista a Malesani sulla stagione della Lazio

“Dico, in un solo flash, che sono contento per Rino: oggi Gattuso è proprio centrato per la situazione che vive la Lazio. Lui si mette tutto sulle proprie spalle forti e va. Il capitano vero della Lazio è chiaramente lui, al momento”.

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7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
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13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
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