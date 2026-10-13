Mancini (DAZN): “Gattuso sta tirando fuori il meglio da questi ragazzi”

Il giornalista di DAZN Riccardo Mancini ha toccato il tema Lazio durante la trasmissione 4-3-2-1, ecco le sue parole sul momento biancoceleste.

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Le parole di Riccardo Mancini sul momento della Lazio.

“Contro la Juventus arriva un test, il calendario ha aiutato. Una squadra che si diverte ed è libera mentalmente. Spensierata, serena, gioca quasi a memoria, sorprende perché avevamo in mente la Lazio di Sarri. Nulla da togliere a Sarri, ma sembra che Gattuso stia tirando fuori il meglio da questi ragazzi”.

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