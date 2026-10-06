Mancini: “Nations League? Non è il format ideale, seve equilibrio nel giudicare”

Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, a margine del Premio Vialli, ha commentato le quattro gare di Nations League che gli azzurri hanno giocato nelle ultime settimane.

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Le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini dopo le quattro partite giocate dagli azzurri in Nations League.

“Stare con i ragazzi è stata una cosa positiva, questo è sicuro. Quattro partite così sono veramente tante non credo sia un format ideale questo. Credo che bisogna avere equilibrio, non era un disastro la prima partita, non è una cosa incredibile in questo momento. Bisogna avere equilibrio: la squadra deve crescere, è una squadra giovane che diventerà ancora più giovane col passare dei mesi e che ha bisogno anche di sbagliare. Bisogna tenere un equilibrio, penso sia la cosa migliore”.

Mancini sull’Under 21.

“Intanto complimenti perché l’Under 21 ha fatto un ottimo risultato. Si sono qualificati direttamente all’Europeo, penso sia positivo. Complimenti a Baldini per quello che ha fatto: sicuramente ci saranno tanti ragazzi bravi che verranno in Nazionale”.

Mancini su Vialli.

“A chi non manca? Mi manca molto Gianluca, come manca a tutti i compagni di quegli anni. In Nazionale e nei club, manca ai dirigenti. Lui era qualcosa di speciale, era sempre molto emozionante giocare con lui”.

Mancini sul caso FIGC.

“Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti e che sia una cosa buona”.

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