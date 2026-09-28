Nazionale, Mancini: “Contro la Turchia non sarà uno spareggio”

Roberto Mancini ha voluto distendere i toni durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, la Nazionale questa sera affronterà la Turchia nella seconda gara di Nations League e l’ex Lazio sembra essere pronto per la sfida.

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Le parole di Mancini nell’intervista sulla Nazionale prima della sfida con la Turchia

“Col Belgio ho visto cose positive, non c’è nessuno da massacrare. Quello di stasera non sarà uno spareggio. Barella? Non è stato difficile rinunciare a lui perché noi sappiamo il suo valore, però queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, i giocatori che comunque saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match”.

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