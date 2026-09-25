Mancini: “Nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Belgio. Fischi? Se perdi…”

Le parole di Roberto Mancini nell’intervista postpartita di Italia-Belgio 0-2, prima sfida di Nations League – League A disputata allo stadio Olimpico di Roma: ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Bufera Lukaku dopo Italia Belgio: ride in faccia a Donnarumma, l’Olimpico lo fischia

Le parole di Mancini nel postpartita di Italia Belgio

“Il primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, noi siamo stati un po’ in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo giocato noi e il Belgio è andato in difficoltà. Nelle occasioni che abbiamo avuto potevamo fare goal, abbiamo subito con il nostro errore.

Nel primo tempo sì, è stata al di sotto delle aspettative. Nel secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 0-2 su un errore nostro. Abbiamo avuto occasioni e li abbiamo messi sotto, il Belgio però è un’ottima squadra e ha giocato bene.

I fischi? Quando si perde non siamo mica contenti. Fischi meritati? Quando si perde ci stanno“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP