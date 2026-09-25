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INTERVISTE

Mancini: “Nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Belgio. Fischi? Se perdi…”

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1 ora ago

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Mancini intervista post Italia Belgio

Le parole di Roberto Mancini nell’intervista postpartita di Italia-Belgio 0-2, prima sfida di Nations League – League A disputata allo stadio Olimpico di Roma: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Mancini nel postpartita di Italia Belgio

“Il primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, noi siamo stati un po’ in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo giocato noi e il Belgio è andato in difficoltà. Nelle occasioni che abbiamo avuto potevamo fare goal, abbiamo subito con il nostro errore.

Nel primo tempo sì, è stata al di sotto delle aspettative. Nel secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 0-2 su un errore nostro. Abbiamo avuto occasioni e li abbiamo messi sotto, il Belgio però è un’ottima squadra e ha giocato bene.

I fischi? Quando si perde non siamo mica contenti. Fischi meritati? Quando si perde ci stanno“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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