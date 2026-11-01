INTERVISTE
Mandas: “Vittoria pesante, ma grazie al mister restiamo umili”
Mandas è intervenuto nel post partita di Lazio Cagliari per commentare la vittoria dei suoi, che ha regalato il primato in classifica in solitaria: ecco le sue parole.
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Le parole di Mandas nel post partita di Lazio Cagliari.
“Questa vittoria è importante e pesante per noi, perché il Cagliari gioca bene è una bella squadra. Dal primo minuto fino all’ultimo abbiamo dovuto lottare per vincerla. Siamo molto contenti. Questa è la mentalità del mister, il non mollare mai. Siamo stati tutti positivi, fino alla fine dobbiamo essere così.
Aspettative? Grazie al mister siamo umili, viviamo partita dopo partita. Oggi è una partita molto tosta, difficile perché l’avversario era forte e sapeva chiudere gli spazi molto. Noi dovevamo fare di tutto dal primo minuto fino all’ultimo, è stata una partita che ci può agitare per il futuro a capire quando siamo in difficoltà come vincere”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|10
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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