Mandas: “Vittoria pesante, ma grazie al mister restiamo umili”

Mandas è intervenuto nel post partita di Lazio Cagliari per commentare la vittoria dei suoi, che ha regalato il primato in classifica in solitaria: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Rivivi la cronaca di Lazio Cagliari

Le parole di Mandas nel post partita di Lazio Cagliari.

“Questa vittoria è importante e pesante per noi, perché il Cagliari gioca bene è una bella squadra. Dal primo minuto fino all’ultimo abbiamo dovuto lottare per vincerla. Siamo molto contenti. Questa è la mentalità del mister, il non mollare mai. Siamo stati tutti positivi, fino alla fine dobbiamo essere così.

Aspettative? Grazie al mister siamo umili, viviamo partita dopo partita. Oggi è una partita molto tosta, difficile perché l’avversario era forte e sapeva chiudere gli spazi molto. Noi dovevamo fare di tutto dal primo minuto fino all’ultimo, è stata una partita che ci può agitare per il futuro a capire quando siamo in difficoltà come vincere”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP