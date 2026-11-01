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INTERVISTE

Mandas: “Vittoria pesante, ma grazie al mister restiamo umili”

Published

4 ore ago

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mandas intervista lazio cagliari serie a 2026 2027

Mandas è intervenuto nel post partita di Lazio Cagliari per commentare la vittoria dei suoi, che ha regalato il primato in classifica in solitaria: ecco le sue parole.

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Le parole di Mandas nel post partita di Lazio Cagliari.

“Questa vittoria è importante e pesante per noi, perché il Cagliari gioca bene è una bella squadra. Dal primo minuto fino all’ultimo abbiamo dovuto lottare per vincerla. Siamo molto contenti. Questa è la mentalità del mister, il non mollare mai. Siamo stati tutti positivi, fino alla fine dobbiamo essere così.

Aspettative? Grazie al mister siamo umili, viviamo partita dopo partita. Oggi è una partita molto tosta, difficile perché l’avversario era forte e sapeva chiudere gli spazi molto. Noi dovevamo fare di tutto dal primo minuto fino all’ultimo, è stata una partita che ci può agitare per il futuro a capire quando siamo in difficoltà come vincere”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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