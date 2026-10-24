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Mandas: “Sono arrabbiato per il gol. Dobbiamo essere ancora più cattivi”

Published

49 minuti ago

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Mandas intervista lazio parma serie a 2026 2027

Il portiere della Lazio Christos Mandas ha concesso un’intervista ai microfoni dei bordocampisti nel postpartita della sfida dell’Olimpico vinta contro il Parma 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Mandas a DAZN nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Sono contento per la vittoria della squadra. Mi sono arrabbiato per il gol subito, succede una volta su cento così. Volevo rimanere con il clean sheet, ma la cosa più importanti sono i tre punti. Doppietta di Douvikas? Sono contento per lui, speriamo non segni contro di noi (ride, ndr.). Obiettivo? Noi guardiamo a ogni partita, solo così possiamo andare avanti. Vogliamo essere ancora più bravi e più cattivi di gara in gara e migliorare”.

Le parole di Mandas a Sky nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Sono molto contento per le parole del mister, è un grande allenatore e un grande uomo, mi aiuta molto tutti i giorni. Oggi non abbiamo iniziato con la nostra solita forza, ma piano piano abbiamo visto quella che è la nostra squadra. Se mi sarei aspettato tutto questo? Quando mi ha chiamato Gattuso per tornare qui, non ci ho pensato molto, avevo bisogno di questa fiducia. Il mio obiettivo era fare il massimo per la squadra, per il mister e per la società, e rimane questo in ogni partita”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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