INTERVISTE
Mandas: “Sto vivendo un momento positivo alla Lazio, ma non è ancora il migliore”
Il portiere della Lazio Chrīstos Mandas ha giocato da titolare l’ultima partita di Nations League che la Grecia ha vinto per 1-0 sulla Serbia: ecco le sue parole nel post gara.
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Le parole di Mandas, protagonista nella vittoria della Grecia sulla Serbia.
“È una sensazione agrodolce: abbiamo ottenuto la vittoria, ma non siamo riusciti a chiudere il girone tra le prime due. Nonostante questo, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Sono felice di essere partito titolare e sarò pronto ogni volta che il ct avrà bisogno di me. La permanenza nella Lega A di Nations League? Ci siamo guadagnati questo livello affrontando grandi squadre, ce lo meritiamo e ora sta a noi continuare così.
Questa è stata la mia prima partita, le altre le ho guardate dalla panchina. Ma conosco questo gruppo e le loro qualità, per questo non sono sorpreso dal numero dei punti che abbiamo fatto. Siamo riusciti a superare i nostri stessi limiti, perché giocare contro avversari di questo calibro non è affatto semplice. E poi il popolo greco ha dimostrato di essere sempre al nostro fianco: sono la nostra forza e speriamo di renderli felici”.
Mandas sul momento alla Lazio.
“Dal punto di vista calcistico sto vivendo un ottimo momento alla Lazio. È una fase molto positiva per me, ma non ancora la migliore perché ho ancora tanto altro da dare”.
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