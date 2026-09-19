Mandas: “Gattuso mi dà tanta fiducia, questa è una grande vittoria”

Il portiere della Lazio, Christos Mandas, al termine della partita del Penzo contro il Venezia, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Mandas nell’intervista postpartita di Venezia Lazio

“Abbiamo fatto un grande lavoro per questa vittoria. Nei primi 20-25 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo fatto un po’ di fatica. La cosa importante è che torniamo a casa con i tre punti. Gattuso? Mi dà tanta fiducia, in campo faccio tutto per la squadra e per lui. Di questa fatica ne avevo tanto bisogno. Sono contento di esser rimasto e ho l’opportunità per giocare”.

Le parole di Mandas a LSC nell’intervista post di Venezia Lazio

“Una vittoria importante e pesante perché eravamo fuori casa. Abbiamo dato tutti tutto. Con il cuore. Se continuiamo così possiamo fare grandi cose. Siamo sempre concentrati sugli obiettivi, qualche volta possiamo andare in difficoltà quando l’avversario alza il ritmo, ma anche noi siamo pericolosi. Nel secondo tempo siamo stati più squadra. Sono contento di poter aiutare la squadra, ma prima delle mie parate i difensori aiutano me. Pensiamo da squsdra, siamo forti insieme. Se mi aspettavo un inizio così? Sì. Lo avevo capito dagli allenamenti. Siamo un gruppo unico”.

Le parole di Mandas a DAZN nell’intervista post di Venezia Lazio

“Sono molto contento perché il lavoro che facciamo si vede, facciamo un grande lavoro col preparatore. Sono molto contento di aver aiutato la squadra. Se abbiamo seguito Roma – Inter? No, il mister voleva che fossimo concentrati su questa partita. Sapevamo che se avessero pareggiato saremmo arrivati su anche noi”.

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