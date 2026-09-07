Mandas: “Dobbiamo continuare con lo spirito delle prime partite”

Ai microfoni ufficiali del club, il portiere biancoceleste Mandas ha rilasciato la consueta intervista prepartita: tutto pronto per il match numero di Serie A 2026/2027 tra Udinese e Lazio.

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Le parole di Mandas nell’intervista prepartita di Udinese-Lazio

“Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte. La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’è un buon spirito in questa linea difensiva”.

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