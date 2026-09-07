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INTERVISTE

Mandas: “Dobbiamo continuare con lo spirito delle prime partite”

Published

1 ora ago

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Mandas intervista pre Udinese Lazio Serie A 2026

Ai microfoni ufficiali del club, il portiere biancoceleste Mandas ha rilasciato la consueta intervista prepartita: tutto pronto per il match numero di Serie A 2026/2027 tra Udinese e Lazio.

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Le parole di Mandas nell’intervista prepartita di Udinese-Lazio

“Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte. La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’è un buon spirito in questa linea difensiva”.

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4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
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16 Parma 0 2
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