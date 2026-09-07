INTERVISTE
Mandas: “Dobbiamo continuare con lo spirito delle prime partite”
Ai microfoni ufficiali del club, il portiere biancoceleste Mandas ha rilasciato la consueta intervista prepartita: tutto pronto per il match numero di Serie A 2026/2027 tra Udinese e Lazio.
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Le parole di Mandas nell’intervista prepartita di Udinese-Lazio
“Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte. La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’è un buon spirito in questa linea difensiva”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
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|Cagliari
|3
|2
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|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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