Il doppio ex Manfredini: "La Lazio ha qualcosa in più della Fiorentina"

MANFREDINI FIORENTINA LAZIO - Ha giocato nella Lazio, ma anche nella Fiorentina. Christian Manfredini, raggiunto dai microfoni di Radio Bruno, ha presentato la sfida del Franchi di lunedì 26 febbraio in qualità di doppio ex.

Verso Fiorentina - Lazio: parla Manfredini

"La Fiorentina deve prendere meno gol perché tra le prime otto è quella che ne subisce di più. Non è una squadra che ha continuità: deve recuperare l’attenzione necessaria per competere con le altre squadre. Vedo troppi errori dei singoli. E adesso avrà partite complicate, come quella con la Lazio, che ora ha un grande entusiasmo. La vedo con qualcosa in più rispetto alla Fiorentina".