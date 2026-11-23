Al microfono, in esclusiva, di Claudio Troilo

Christian Manfredini, alla Lazio dal 2002 al 2003 e dal 2004 al 2011, ha rilasciato ai nostri microfoni un’intervista esclusiva nella quale ha ripercorso i suoi anni in biancoceleste. Dal rapporto con il presidente Lotito all’amicizia con Simone Inzaghi e Paolo Negro, fino al derby di Di Canio sotto la Sud al suo addio tribolato nel 2011. Un racconto franco, diretto, senza peli sulla lingua. Di seguito, ecco l’intervista esclusiva.

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Le parole di Manfredini nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Partiamo dalla strettissima attualità: come giudichi questo sorprendente avvio di stagione della Lazio?

“Il campionato della Lazio non era partito nel migliore dei modi. Protesta, stadio vuoto, sconfitta con il Mantova in Coppa Italia, cose che si sanno insomma. Poi l’allenatore è stato bravissimo, i ragazzi hanno ribaltato la situazione in modo splendido ma, cosa più importante, hanno saputo creare un gruppo fantastico e un gioco intenso, pimpante, divertente e bello da vedere. Si vede che hanno gioia nel giocare ed è una cosa positiva per loro”.

Dove può arrivare questa Lazio? La media punti tenuta fino a questo momento è irreale…

“Adesso è impossibile dirlo, però non penso che ci sarà un tracollo. Questa media punti è incredibile, è difficile mantenerla, non so se vincerà lo scudetto ma certamente resterà tra le prime posizioni”.

Sarà Europa quindi?

“Ma al momento, guardando questa situazione, non posso pensare diversamente. Una partita a settimana, senza coppe a usurare i giocatori, clima nello spogliatoio favorevole…non posso a oggi pensare diversamente. Se si guarda le avversarie, poi, la Juventus è a 11 punti, il Napoli è dietro…per recuperare devono vincerle tutte o quasi e la Lazio perderle tutte o quasi. Anche il Milan ha mostrato un po’ di discontinuità, hanno pressioni diverse mentre la Lazio non ha l’assillo di vincere per forza”.

Per le premesse che c’erano, in ogni caso, anche se dovesse essere Europa League sarebbe un successo…

“Ma certamente, poi anche i nuovi acquisti stanno rispondendo bene. Si è rivelata una squadra importante, anche Pinamonti ha dato già gol importanti, poi Gudmundsson, Frattesi. La squadra c’è”.

Andiamo alle note dolenti. Conoscendo bene Lotito e il suo carattere, pensi che si possa trovare un punto di caduta con la tifoseria?

“Questa rottura c’era già ai miei tempi, parliamo di 20 anni fa e passa. Non so se potrà essere sanata, conoscendo il presidente mi pare difficile che possa scendere a compromessi o a mediazione. La Lazio è prima in classifica, lo stadio è vuoto ma in trasferta vanno. Se nei momenti di difficoltà, che ci saranno, il pubblico risponderà, allora la squadra potrà rispondere meglio. Se mi chiedi però una previsione, conoscendo il carattere del presidente mi pare assai difficile scendere a compromesso”.

Un compromesso quale potrebbe essere?

“Non credo assolutamente nella vendita, anche perché penso che Lotito non cederà. E’ difficile dire quale potrebbe essere un punto di incontro, conoscendo Lotito e anche i tifosi. Loro ci stanno mettendo cuore, anima e anche sofferenza perché non possono stare allo stadio. Qualcuno dovrà cedere, il punto è capire chi e cosa. Sembra la guerra tra Russia e Ucraina, entrambe dovranno cedere qualcosa ma nessuna delle due parti vuole. Credo che questo sia l’esempio lampante”.

Tu che rapporto hai avuto con il presidente Lotito? Ricordiamo che nel 2011 ti mise fuori rosa…

“Inizialmente buono, come tanti giocatori. Il problema è che con Lotito o sei d’accordo o iniziano le frizioni. Lui ama il conflitto, il caos, ci si trova pienamente a suo agio. A lui la pace l’annoia, quando ci sono contradditori e frizioni lui si esalta. Ricordiamo i casi Ledesma e Pandev, ma anche molti altri. Il problema è che quei giocatori, messi fuori rosa, magari avevano anche 2/3 anni di contratto, e allora lì iniziavano i problemi. I soldi poi li dava, anche con una grossa multa, ma il problema è che non giocavi. Lui ha bisogno di trovare il contraddittorio, si esalta nel conflitto e nel contrasto. Diventa re in questo modo, lo cerca proprio”.

Tu sei stato in una Lazio a cavallo tra l’era Cragnotti e quella iniziale di Lotito: che anni sono stati? Che ricordi hai di quella Lazio?

“Il mio arrivo nella prima Lazio fu bellissimo, ma con tanti problemi. Una piazza enorme, giocatori fortissimi e quindi difficoltà di ambientamento evidenti. L’impatto fu devastante nei primi mesi, però è una scelta che rifarei mille volte. Poi passando gli anni quei giocatori sono stati venduti ed ecco che in quella seconda Lazio sono riuscito a ritagliarmi più spazio con compagni più alla mia portata. Ci fu una transizione evidente, diventò una Lazio meno grande ma che comunque riuscì a vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Poi certo i tifosi chiedono sempre di più, vogliono qualcosa di più, ma è chiaro che per vincere cose importanti servono investimenti e soldi”.

Mimmo Caso, Papadopulo, Delio Rossi, Reja e altri: con quale allenatore sei stato più in sintonina?

“Reja l’ho visto ma non mi ha mai allenatore, perché ero fuori rosa. Mimmo Caso l’ho avuto all’inizio, ed è stato bello. Il mio rapporto con loro è stato tranquillo, cercavo di non rompere mai le scatole e fare il mio. Quello più intenso è stato certamente con Delio Rossi, che ebbi anche a Genova. Abbiamo passato molto tempo insieme, è certamente il tecnico che mi ha dato di più. Mi ha insegnato la cultura del lavoro, la serietà, l’applicazione. L’ho rincontrato anche un anno fa a Foggia, quando allenava lì, ed è stato un incontro molto bello”.

Con i compagni invece che rapporti avevi? Ne ricordi qualcuno in particolare?

“Ma pure con loro ho avuto rapporti bellissimi. Ti dico tra tutti Simone Inzaghi, Tommaso Rocchi che conoscevo già dai tempi della Juventus, Cribari, Liverani, Dabò e molti altri. Paolo Negro tantissimo, che vedo ancora oggi. E’ stato un percorso bello ed è altrettanto bello ricordarlo”.

Tu che di derby ne hai giocati tanti, il 13 dicembre che partita ti aspetti?

“La Roma sta dimostrando di avere un progetto più articolato con Gasperini, mentre la Lazio non ancora. Il derby è una partita veramente difficile da prevedere, ci sono dinamiche particolari. Penso però che sarà una partita tiratissima e molto combattuta”.

C’è un derby che ti ricordi con particolare nostalgia?

“Parliamo di una partita a sé, spettacolare, non è assolutamente normale. Già in settimana vedevi un’atmosfera diversa. Tra tutti quelli vissuti non dimenticherò mai quello di Di Canio, che esultò sotto la Curva Sud della Roma, fu un derby veramente emozionante e memorabile. Loro in quegli anni avevano qualcosa in più di noi, ma non sempre riuscivano a batterci. Il gol di Di Canio sotto la Sud non lo dimentico, fu davvero emozionante. Il derby di Roma ha qualcosa di speciale, anche oltre quello di Genova che pure ho giocato.

Chiudiamo con una domanda personale: che vuole fare Christian Manfredini da grande?

“Io ho 52 anni e bisogna fare i conti con l’anagrafe. Pensare di allenare ora è difficile, non ci si può svegliare all’improvviso e dire di allenare. Mi piace molto insegnare calcio ai ragazzini, tra i dilettanti e poi certamente continuare a commentare il calcio in tv e sui social. Io ho conseguito i patentini ma ho fatto più nelle giovanili, con i ragazzi che non tra le prime squadre. Se avessi voluto insegnare ai grandi, dovevo certamente iniziare prima. In ogni caso seguo il calcio, è rimasto la mia vita e lo insegno ai ragazzi”.

di Claudio Troilo

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