Manfredini: “Lazio squadra difficile da battere. Se farà bene la gente si riavvicinerà.”

Christian Manfredini ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei e palrlando della Lazio si è poi soffermato anche sulla protesta da parte del tifo biancoceleste.

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Le parole di Manfredini sulla Lazio

“A livello tecnico, l’idea di Lazio è bella, inaspettata e meravigliosa. La Lazio è un gruppo di professionisti, si buttano a capofitto sul campo, lavoro e alla fine il risultato paga. La Lazio ovviamente non è stata costruita per stare al primo posto, però lottando su ogni pallone ci può stare. Può cambiare la situazione (con i tifosi)? Io sono convinto che se si continua a fare bene qualcosa può cambiare. Sono convinto che se la squadra continua a fare bene il pubblico si riavvicinerà. Nonostante le divergenze con la società, il tifoso ha voglia di vedere la Lazio che primeggia. Lo ripeto, se la Lazio farà bene, al di là delle divergenze, sono sicuro che la gente si riavvicinerà”.

Il controsenso sul mercato

“Ti sorprende che per vedere un mercato credibile si debba arrivare ad un punto critico, come accaduto questa estate? Il popolo laziale è abituato a soffrire, escludendo la parente si Cragnotti. La Lazio però negli anni passati è stata brava e trovare calciatori che non si conoscevano. Alla fine la squadra è stata aggiustata. E’ una Lazio decente, è una squadra difficile da battere”.

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