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INTERVISTE

Manfredini: “Livello basso, ma non accetto la convocazione di Zoma!”

Published

3 ore ago

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Manfredini intervista Nazionale calcio italiano

Intervenuto ai microfoni di Arena Sportium.fun, l’ex centrocampista di Lazio e Chievo Christian Manfredini ha parlato della situazione attuale del calcio italiano e della Nazionale italiana: ecco le sue parole.

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Le parole di Manfredini nell’intervista sulla Nazionale italiana

“Abbiamo Maldini e tanti altri giocatori che vanno in Nazionale. Sono tutti ottimi calciatori, ma una volta gli azzurri arrivavano soprattutto da Milan, Inter, Juventus e dalle grandi squadre. Oggi si convocano anche diversi giocatori del Cagliari: non significa che lì non si possa fare calcio, anch’io ho giocato in squadre di quel livello, però credo sia evidente che il livello generale si sia abbassato.

La convocazione di Zoma? Questo faccio fatica ad accettarlo. Se ci sono giocatori che militano in Serie A e non vengono convocati, non trovo giusto andare a prendere un ragazzo che sta ancora completando il proprio percorso di crescita nella Serie B tedesca. Non significa che sia scarso, ma credo che prima vadano valorizzati i giocatori che disputano il nostro massimo campionato”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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