Lionello Manfredonia, ex calciatore di entrambe le squadre della Capitale, ha analizzato il momento di Roma e Lazio in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole di Manfedonia nell’intervista su Lazio e Roma

“Credo che la Roma sia l’unica formazione che possa realmente contendere il titolo all’Inter. La Lazio può sicuramente arrivare tra le prime quattro. Nessuno si aspettava di trovarla così in alto. La scorsa estate io non ero tra quelli pessimisti sulle prospettive stagionali dei biancocelesti. Però onestamente non credevo potessero andare così bene”.

Manfredonia su Gattuso

“Sulla sua Lazio, specie dopo l’uscita dalla Coppa Italia, si facevano le previsioni più fosche. Rino è stato bravissimo a risalire la corrente. Da giocatore è stato un grandissimo, da allenatore ha avuto alti e bassi, ma adesso alla Lazio sta facendo vedere tutto il suo valore anche come tecnico“.

Manfredonia sull’Olimpico vuoto per la Lazio e pieno per la Roma

“Entrambe le tifoserie sono molto attaccate alle loro squadre. I romanisti ci sono sempre, i laziali no a causa della protesta contro Lotito. Ma fuori casa fanno vedere quanto siano importanti per la squadra”. Poi sul mercato: “La Lazio per me dovrebbe prendere un altro difensore centrale”.

Manfredonia sulla Roma per lo scudetto e la Lazio per la Champions

“La Roma mi ha impressionato nelle ultime settimane per come ha assorbito, senza risentirne minimamente, le assenze di tre giocatori fondamentali quali Dybala, Koné e Svilar. Se vai forte anche quando ti mancano giocatori così vuol dire che sia una squadra strutturata. Della Lazio mi ha colpito la crescita dei singoli, praticamente di tutti i singoli. Che non a caso negli ultimi mesi sono pure diventati protagonisti nelle loro nazionali mentre prima non lo erano. La rosa adesso è molto più forte e i giocatori stessi ne sono consapevoli”.

Manfredonia sul derby

“Credo di no. Magari lo sarà al ritorno… La tensione sarà altissima, come sempre per i derby della capitale. Ma poi la stagione sarà ancora molto lunga. Certo, se una delle due dovesse vincere avrebbe un’ulteriore spinta, e che spinta, per proseguire la propria corsa”.

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