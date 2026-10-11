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INTERVISTE

Mangas: “Abbiamo lavorato tanto”

Published

3 ore ago

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Mangas intervista Lazio Monza

Ricardo Mangas ha concesso una breve intervista ai bordocampisti di DAZN, prima di entrare in campo per la sfida pomeridiana Lazio Monza.

Leggi anche: “Gattuso: “Ho imparato che bisogna entrare nella testa dei giocatori

L’intervista al brianzolo Mangas prima di Lazio Monza

“Abbiamo lavorato molto e oggi abbiamo l’opportunità di far vedere i nostri miglioramenti”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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