INTERVISTE
Manna: “Con la Lazio gara complicata, ma la reazione nella ripresa è incoraggiante”
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss nella quale è tornato anche sul pareggio contro la Lazio della scorsa domenica.
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Le parole di Manna su Napoli 1-1 Lazio
“Con la Lazio ci sono stati aspetti positivi e negativi. Dopo la vittoria di Monza e la grande prestazione con la Roma, dove purtroppo abbiamo raccolto solo un pareggio. La partita di domenica è stata estremamente complicata, abbiamo giocato di giovedì e domenica alle 12.30 con gli stessi giocatori, tranne Olivera, non abbiamo potuto ruotare più di tanto.
Nel primo tempo sicuramente la Lazio ha fatto a tratti una partita migliore, più libera mentalmente. Ma la reazione nel secondo tempo è incoraggiante, perché il Napoli ha fatto vedere che ha l’energia mentale e la voglia di uscire e ‘pulire’ questa situazione attuale. Quindi col recupero di qualche giocatore speriamo di dare un’energia diversa e una linfa nuova alla squadra.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
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|1
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|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
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|11
|4
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|8
|11
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|7
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|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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