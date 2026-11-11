Manna: “Con la Lazio gara complicata, ma la reazione nella ripresa è incoraggiante”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss nella quale è tornato anche sul pareggio contro la Lazio della scorsa domenica.

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Le parole di Manna su Napoli 1-1 Lazio

“Con la Lazio ci sono stati aspetti positivi e negativi. Dopo la vittoria di Monza e la grande prestazione con la Roma, dove purtroppo abbiamo raccolto solo un pareggio. La partita di domenica è stata estremamente complicata, abbiamo giocato di giovedì e domenica alle 12.30 con gli stessi giocatori, tranne Olivera, non abbiamo potuto ruotare più di tanto.

Nel primo tempo sicuramente la Lazio ha fatto a tratti una partita migliore, più libera mentalmente. Ma la reazione nel secondo tempo è incoraggiante, perché il Napoli ha fatto vedere che ha l’energia mentale e la voglia di uscire e ‘pulire’ questa situazione attuale. Quindi col recupero di qualche giocatore speriamo di dare un’energia diversa e una linfa nuova alla squadra.”

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