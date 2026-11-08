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INTERVISTE

Manna: “Oggi serve una partita vera contro una squadra forte in un momento estremamente positivo”

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3 ore ago

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Bandiera Napoli Lazionews.eu

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro la Lazio.

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Le parole di nell’intervista prepartita di Napoli-Lazio

“Il momento non è dei migliori, va affrontato con determinazione, coscienza e senso di responsabilità nei confronti anche dei tifosi. Non è accettabile il momento che stiamo passando. Bisogna compattarsi e fare una prestazione degna di quello che siamo noi.

Il presidente è venuto a Castel Volturno venerdì e ha fatto il presidente. Ci ha fatto capire tante cose, che c’è bisogno di stare insieme e di dare di più tutti quanti. Ha dato un senso di compattezza. Arriva una squadra forte, ben allenata in un momento estremamente positivo, opposto al nostro. Dobbiamo fare una partita vera. Dobbiamo dimostrare tante cose, l’avversario è ostico. Dobbiamo essere determinati.

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