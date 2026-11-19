L’attuale ct dell’Albania Rolando Maran ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, parlando della sua nuova avventura alla guida della nazionale e si è soffermato anche sull’ex terzino della Lazio Elseid Hysaj, ancora svincolato ma regolarmente convocato. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Maran nell’intervista su Hysaj

“Hysaj ancora svincolato? Pazzesco. Si allena con l’Empoli e poi lo monitoriamo. Quando arriva in nazionale sembra un giocatore impegnato regolarmente con il club. Ha l’età giusta per stare ancora ad alti livelli, non capisco perché non gli si dia fiducia”.

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