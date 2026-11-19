INTERVISTE
Maran: “Hysaj ancora svincolato? Non me lo spiego”
L’attuale ct dell’Albania Rolando Maran ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, parlando della sua nuova avventura alla guida della nazionale e si è soffermato anche sull’ex terzino della Lazio Elseid Hysaj, ancora svincolato ma regolarmente convocato. Ecco cosa ha detto.
Leggi anche: Fabiani lavora per Gattuso, ecco l’ala: si guarda in Olanda per un possibile ritorno in Serie A
Le parole di Maran nell’intervista su Hysaj
“Hysaj ancora svincolato? Pazzesco. Si allena con l’Empoli e poi lo monitoriamo. Quando arriva in nazionale sembra un giocatore impegnato regolarmente con il club. Ha l’età giusta per stare ancora ad alti livelli, non capisco perché non gli si dia fiducia”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE3 giorni ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, vicino il rinnovo per un titolare
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Tavares ci prova per il derby, attesa per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO3 giorni ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli