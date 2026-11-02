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INTERVISTE

Marca esalta Gattuso e il suo gioco

Published

2 ore ago

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Marca esalta Gattuso

Battendo il Cagliari, i biancocelesti hanno superato l’Inter di tre punti, dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan, e si sono presi la testa della classifica: in Spagna, il quotidiano sportivo Marca ha esaltato l’inizio di stagione della squadra di Gattuso.

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Marca esalta Gattuso e il suo gioco

La testata spagnola, su X, ha pubblicato un post dedicato proprio alla Lazio, scrivendo, in castigliano:Gattuso porta la Lazio in cima al ‘Calcio’!”

Ringhio sarà stato sicuramente contento di leggere l’omaggio, mentre si godeva l’ultimo dei suoi record: Come riporta il giornalista Giuseppe Pastore, un campione del mondo italiano divenuto allenatore in cima alla classifica in solitaria mancava dal 18 dicembre 1960. A riuscirci, l’ultima volta, era stato Alfredo Foni, vincitore del Mondiale con l’Italia nel 1938 e condottiero di una Roma prima da sola dopo undici partite.

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5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
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17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
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