INTERVISTE
Marca esalta Gattuso e il suo gioco
Battendo il Cagliari, i biancocelesti hanno superato l’Inter di tre punti, dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan, e si sono presi la testa della classifica: in Spagna, il quotidiano sportivo Marca ha esaltato l’inizio di stagione della squadra di Gattuso.
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Marca esalta Gattuso e il suo gioco
La testata spagnola, su X, ha pubblicato un post dedicato proprio alla Lazio, scrivendo, in castigliano: “Gattuso porta la Lazio in cima al ‘Calcio’!”
Ringhio sarà stato sicuramente contento di leggere l’omaggio, mentre si godeva l’ultimo dei suoi record: Come riporta il giornalista Giuseppe Pastore, un campione del mondo italiano divenuto allenatore in cima alla classifica in solitaria mancava dal 18 dicembre 1960. A riuscirci, l’ultima volta, era stato Alfredo Foni, vincitore del Mondiale con l’Italia nel 1938 e condottiero di una Roma prima da sola dopo undici partite.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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