INTERVISTE
Marchetti: “Gattuso ha valori importanti. Non mi stupisce ciò che sta facendo alla Lazio”
Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale tra i temi toccati ha parlato anche della Lazio e di Gattuso.
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Le parole di Marchetti sulla Lazio
“Lazio? Ci abbiamo giocato contro. Personalmente non conosco Gattuso ma ogni volta che lo vedo e sento parlare mi emoziona. Ha un’umanità e un modo di trasmettere le cose che mi emozionano. L’ho sentito parlare anche a Trento (Festival dello Sport n.d.r.), mi da l’idea di essere un uomo vero che ha valori importanti. E’ stato un grande campione, dietro c’è una grande persona. Prima viene l’uomo e poi il tecnico: non mi stupisce ciò che sta facendo.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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