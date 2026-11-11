Marchetti: “Gattuso ha valori importanti. Non mi stupisce ciò che sta facendo alla Lazio”

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale tra i temi toccati ha parlato anche della Lazio e di Gattuso.

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Le parole di Marchetti sulla Lazio

“Lazio? Ci abbiamo giocato contro. Personalmente non conosco Gattuso ma ogni volta che lo vedo e sento parlare mi emoziona. Ha un’umanità e un modo di trasmettere le cose che mi emozionano. L’ho sentito parlare anche a Trento (Festival dello Sport n.d.r.), mi da l’idea di essere un uomo vero che ha valori importanti. E’ stato un grande campione, dietro c’è una grande persona. Prima viene l’uomo e poi il tecnico: non mi stupisce ciò che sta facendo.”

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