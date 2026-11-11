Connect with us

INTERVISTE

Marchetti: “Gattuso ha valori importanti. Non mi stupisce ciò che sta facendo alla Lazio”

Published

2 ore ago

on

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale tra i temi toccati ha parlato anche della Lazio e di Gattuso.

Leggi Anche: Oddi fiducioso: “Abbiamo giocato meglio di tutti. La Lazio non scenderà dalle prime tre posizioni”

Le parole di Marchetti sulla Lazio

“Lazio? Ci abbiamo giocato contro. Personalmente non conosco Gattuso ma ogni volta che lo vedo e sento parlare mi emoziona. Ha un’umanità e un modo di trasmettere le cose che mi emozionano. L’ho sentito parlare anche a Trento (Festival dello Sport n.d.r.), mi da l’idea di essere un uomo vero che ha valori importanti. E’ stato un grande campione, dietro c’è una grande persona. Prima viene l’uomo e poi il tecnico: non mi stupisce ciò che sta facendo.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI