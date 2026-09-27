Marchionni: “Lotito felicissimo della Reggina”

Intervista in conferenza stampa post partita per il tecnico della Reggina Marco Marchionni, i suoi hanno battuto l’Igea Virtus in Serie D e questo sembra aver soddisfatto molto il nuovo presidente Claudio Lotito. Mentre la Lazio giocava contro l’Arezzo, il patron biancoceleste è volato a Reggio Calabria.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “Complimenti ai ragazzi, accettano la fatica. Cataldi ha avuto un problema”

Le parole dell’allenatore della Reggina Marchionni nell’intervista su Lotito

“Lotito era felicissimo, ha fatto i complimenti alla squadra e ha detto che è forte. Siamo contenti e soddisfatti per l’apprezzamento della società. Sono contentissimo della fase difensiva. I ragazzi, contro giocatori forti, non hanno praticamente mai concesso un tiro in porta, ma sapete che la fase difensiva parte dall’attacco”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP