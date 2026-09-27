INTERVISTE
Marchionni: “Lotito felicissimo della Reggina”
Intervista in conferenza stampa post partita per il tecnico della Reggina Marco Marchionni, i suoi hanno battuto l’Igea Virtus in Serie D e questo sembra aver soddisfatto molto il nuovo presidente Claudio Lotito. Mentre la Lazio giocava contro l’Arezzo, il patron biancoceleste è volato a Reggio Calabria.
LEGGI ANCHE: Gattuso: “Complimenti ai ragazzi, accettano la fatica. Cataldi ha avuto un problema”
Le parole dell’allenatore della Reggina Marchionni nell’intervista su Lotito
“Lotito era felicissimo, ha fatto i complimenti alla squadra e ha detto che è forte. Siamo contenti e soddisfatti per l’apprezzamento della società. Sono contentissimo della fase difensiva. I ragazzi, contro giocatori forti, non hanno praticamente mai concesso un tiro in porta, ma sapete che la fase difensiva parte dall’attacco”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Pellegrini resiste, c’è un’offerta dall’Arabia: le ultime