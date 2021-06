Marchisio: “Belotti o Immobile? Ciro ha qualcosa di più”

- Advertisement -

CLAUDIO MARCHISIO IMMOBILE BELOTTI – L’Italia tra meno di una settimana è pronta a debuttare ad Euro2020. Nella serata di ieri, ultimo test per gli azzurri contro la Repubblica Ceca. Match facile per gli uomini di Roberto Mancini che hanno vinto per 4-0. A segno anche Ciro Immobile. Negli studi di Rai Sport, Claudio Marchisio ha commentato il ballottaggio tra Ciro e Belotti per una maglia da titolare all’Europeo-

Claudio Marchisio a Rai Sport

“Immobile ha qualcosa in più. Ha vissuto la Champions League quest’anno con la Lazio e ha vinto la Scarpa d’Oro. A Belotti manca l’esperienza di Immobile. Il Gallo non ha mai giocato le coppe europee. All’Italia serve un attaccante di esperienza europea perché quasi tutte le altre squadre ne hanno uno”.