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INTERVISTE

Marchisio sulla protesta del tifo laziale: “Io la mia squadra la seguirei sempre”

Published

1 ora ago

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Tifosi della Lazio allo Stadio Olimpico Lazionews.eu

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport nella quale si è soffermato anche sulla protesta da parte del tifo della Lazio che ha scelto di non seguire la squadra tra le mura amiche.

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Il pensiero di Marchisio sulla protesta dei laziali

“Parlo da tifoso in generale. Io la mia squadra la seguirei sempre, al di là del risultato. So che siamo in dinamiche particolari, però ancor di più che la squadra del tuo cuore è partita così io andrei a vederla”.

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